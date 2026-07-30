Il Comune di Benevento rende noto che è possibile procedere in autonomia alla stampa dell’avviso di pagamento della Tassa Rifiuti 2026 scaricandolo accedendo al Portale del Contribuente SOGET al seguente link
https://servizi.sogetspa.it/SJPCWeb/faces/UserPortal/login.xhtml
Si ricorda, inoltre, ai contribuenti interessati che domani, 31 luglio 2026, scade il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come disciplinata dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25 maggio 2026.
Mancato recapito Tari 2026, ecco come stampare avviso di pagamento
Per il Comune di Benevento. Domani scade anche adesione definizione agevolata entrate comunali
Benevento.
Il Comune di Benevento rende noto che è possibile procedere in autonomia alla stampa dell’avviso di pagamento della Tassa Rifiuti 2026 scaricandolo accedendo al Portale del Contribuente SOGET al seguente link
Il Comune di Benevento rende noto che è possibile procedere in autonomia alla stampa dell’avviso di pagamento della Tassa Rifiuti 2026 scaricandolo accedendo al Portale del Contribuente SOGET al seguente link