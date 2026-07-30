Rielezione Lombardi, le congratulazioni dell'Aisa

Il Comando Regionale AISA (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale), con sede in Cusano Mutri, esprime gli auguri al presidente della Provincia Nino Lombardi per la rielezione alla guida dell'Ente.
A farsi interprete del sentimento dell’intera struttura associativa e dei volontari sul territorio è il Presidente Regionale AISA, Dott. Attilio Sabione.
«La riconferma del Presidente Nino Lombardi- scrive il presidente regionale dell'associazione, Attilio Sabione - rappresenta un segnale di continuità fondamentale per la nostra provincia e per le sfide che attendono i nostri comuni nei prossimi anni. Come AISA confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con l’Ente Provincia per la tutela dell’ambiente, la prevenzione dei rischi territoriali e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale.»
In questo contesto di rinnovato impegno per il territorio sannita, il Presidente Sabione e il Comando Regionale AISA intendono rivolgere "un sentito ringraziamento e una menzione speciale a Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e figura di riferimento costante".
«Grazie alla sua autorevole guida politica, alla sua visione strategica e alla costante attenzione riservata alle dinamiche locali e ambientali, l’On. Mastella ha saputo favorire un dialogo costruttivo tra le realtà associative, gli enti locali e la Provincia.»
L’AISA Campania augurano al Presidente Lombardi e a tutto il Consiglio Provinciale un proficuo lavoro per il quadriennio a venire, con l’auspicio di proseguire insieme un cammino virtuoso nel segno della crescita, della valorizzazione delle risorse territoriali e della cooperazione istituzionale.