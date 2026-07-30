Montesarchio, il Sindaco Sandomenico ringrazia il consigliere regionale Mastella Per il finanziamento destinato alla Villa Comunale della città caudina

Il Sindaco Carmelo Sandomenico, unitamente all'intera Amministrazione comunale di Montesarchio, esprime vivo apprezzamento e sincera gratitudine al consigliere regionale Pellegrino Mastella per l'importante finanziamento di 35.000 euro destinato alla riqualificazione della Villa Comunale.

Si tratta di un intervento significativo che consentirà di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, punto di riferimento per famiglie, giovani, anziani e per l'intera comunità montesarchiese. La riqualificazione della Villa Comunale rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di miglioramento degli spazi pubblici e di crescita del territorio, perseguito con determinazione dall'Amministrazione comunale.

«Ringraziamo il consigliere regionale Pellegrino Mastella – dichiara il Sindaco Carmelo Sandomenico – per l'attenzione dimostrata nei confronti della nostra comunità. Questo finanziamento testimonia una concreta vicinanza al territorio e consentirà di realizzare un intervento atteso e importante per la vivibilità della nostra città. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per offrire servizi sempre migliori ai cittadini e per continuare a investire nella qualità degli spazi pubblici».

L'Amministrazione comunale sottolinea come queste risorse rappresentino un'opportunità concreta per rendere la Villa Comunale ancora più accogliente, funzionale e fruibile, confermandola quale luogo di incontro, socializzazione e aggregazione per tutte le generazioni.

Il Comune di Montesarchio continuerà a lavorare con impegno per intercettare ogni opportunità di finanziamento utile allo sviluppo del territorio, nella convinzione che la sinergia tra istituzioni costituisca la strada migliore per rispondere alle esigenze della comunità e costruire una città sempre più moderna, inclusiva e vivibile.