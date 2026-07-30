Cani e gatti. Ordinanza del sindaco di Benevento Mastella contro il caldo Animali da affezione, ecco l'ordinanza anti-canicola

Al fine di preservare il benessere degli animali da affezione e tutelarli dai danni derivanti dalle elevatissime temperature che si registrano in questo periodo, il sindaco Clemente Mastella ha emanato un'ordinanza con le seguenti prescrizioni: È vietato detenere o lasciare, anche temporaneamente, animali di affezione (quali cani, gatti e altri animali da compagnia) su balconi, terrazze, cortili o altri spazi aperti non protetti, qualora le previsioni meteo emesse dagli organi competenti segnalino ondate di calore o temperature superiori ai 30° C.

2. È vietato lasciare animali di affezione all’interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all’ombra, anche se con i finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne.

3. È vietato sottoporre gli animali (in particolare i cani) ad attività motoria intensa (es. corsa al guinzaglio, traino) nelle ore a più alto rischio di colpi di calore (dalle ore 11:00 alled ore 18:00).

4. I proprietari, detentori o custodi, anche temporanei, di animali di affezione sono tenuti, in ogni momento, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare la salute e il benessere e, in particolare: a garantire acqua fresca di abbeverata sempre disponibile; a evitare l’esposizione prolungata al sole e alle temperature eccessive; ad assicurare un’effettiva protezione dal sole, dal calore e dagli agenti atmosferici; a non sottoporre l’animale a condizioni incompatibili con la sua natura o produttive di sofferenza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato o sia già sanzionato da altra disposizione di legge o di regolamento, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs 26

