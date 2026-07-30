Per un anno non potrà entrare in esercizi pubblici e locali Il provvedimento denominato daspo “Willy” del Questore di Benevento. Stessa sorte per alcuni tifosi

Il Questore della Provincia di Benevento, Giovanni Leuci, al termine delle attività istruttorie condotte dalla Divisione Anticrimine dell aQuestura sannita, ha emesso un divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come daspo “Willy”, nei confronti di una persona che il 27 marzo scorso, nei pressi di un bar sito nel capoluogo, in via Bachelet, aveva minacciato e tenuto una condotta intimidatoria nei confronti di un equipaggio della Squadra Volanti, intervenuto per una segnalazione di persona molesta che stava disturbando sia i clienti che i dipendenti dell’esercizio pubblico.

L’uomo, per il periodo di un anno, non potrà accedere nelle ore serali agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento siti in prossimità dei luoghi ove si sono verificati i fatti, né stazionare nelle vicinanze di essi.

Emessi, inoltre, anche due provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche nei confronti di due tifosi di Frasso Telesino che, durante l’incontro di calcio “Frasso Club 2014 – Accademy Brignola” dello scorso campionato di terza categoria, superando la recinzione dell’impianto sportivo, si erano resi responsabili di una violenta aggressione sia fisica che verbale ai danni di un calciatore della squadra avversaria.

I destinatari del provvedimento, durante gli incontri di calcio disputati sul territorio nazionale, non potranno accedere agli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale né sostare nelle aree circostanti per un periodo di un anno.