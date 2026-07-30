Sant'Agata de' Goti: ordinanza di non potabilità dell'acqua in alcune zone La Gesesa: ecco tutte le strade interessate dal provvedimento

GESESA ed il Comune di S. Agata de’ Goti, informano che è stata emessa un'ordinanza di non potabilità dell'acqua a tutela della salute pubblica a causa di un persistente intorbidimento della risorsa idrica.

Tale intorbidimento risulta essere stato provocato da lavori di ristrutturazione dell’Acquedotto Carolino, non preventivamente comunicati né a GESESA né all’Amministrazione Comunale, con conseguente alterazione delle caratteristiche organolettiche dell'acqua distribuita.

GESESA a garanzia e tutela della salute e della sicurezza pubblica, ha richiesto, quindi, al Sindaco, di emettere un’ordinanza che vieti temporaneamente l’utilizzo della risorsa idrica per gli scopi potabili, fermo restando l’utilizzo per gli altri scopi domestici.

L'ordinanza emanata dispone il divieto di utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica per uso potabile e alimentare nelle aree servite dalle prese di Sant'Agata Centro e Bagnoli, fino a nuova comunicazione.

L'ordinanza interessa le utenze ubicate nelle seguenti zone:

Centro Storico; Via Sant'Antonio Abate; Via Caudina; Via Parco; Via Bocca; Viale Vittorio Emanuele III; Viale Giannelli e nuovi toponimi; Via Starza; Contrada Capellini; Via dei Caduti; Via Santisi; Via Pennino; Via Domenico Mustilli e relative traverse; Contrada Palmentata; Frazione Bagnoli; Contrada Pontevenere; Contrada Sant'Anna; Contrada Capitone; Frazione Cantinelle; Contrada Biferchia; Contrada Sanguinito; Molino Corte.

GESESA informa che, sono disponibili, punti di approvvigionamento di acqua potabile, presso i seguenti fontanini pubblici, collegati a reti di distribuzione, non interessate dall'ordinanza: Piazzetta Località Faggiano; Chiesa Località Laiano; Chiesa Località San Silvestro; Chiesa Località Presta.

GESESA invita tutti i cittadini interessati a rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale, che resteranno in vigore fino alla revoca del provvedimento.

La Società sta costantemente monitorando la situazione, provvedendo ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza su ogni aggiornamento.

GESESA e l’Amministrazione Comunale ringraziano i cittadini per la collaborazione e si scusano per il disagio.