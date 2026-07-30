Benevento, nuovo colpo: preso Verdi L’ex Napoli domani sarà a Cascia per incontrare il presidente Vigorito

Nuovo colpo in casa Strega. In silenzio. Con la convinzione di impreziosire la rosa tra giovani ed esperti. Il disegno giallorosso sta prendendo forma sempre più. Il diesse Padella non si ferma. E stavolta mette gli occhi su Simone Verdi ex Napoli, Bologna e Torino. Tanta serie A per il giocatore abile a ricoprire più ruoli sulla trequarti. Una esperienza non facile per lui nella passata stagione col SudTirol quando, non per motivi fisici, ma tattici (Castori predilige il 3-5-2) non ha trovato spazio. La proposta del Benevento lo ha lusingato. Piazza importante per ripartire. Progetto di crescita insieme. Il trequartista si è sottoposto a tutte le visite mediche superate brillantemente e domani sarà Cascia per incontrare il presidente Vigorito, il direttore tecnico Carli e il diesse Padella. Il suo arrivo non precluderà il colpo snocciolato da giorni, quello che dovrebbe portare Cherubini nel Sannio. Giovane di talento deve rinnovare con la Roma per poter trovare sistemazione in prestito. In B la scelta è scontata: Benevento. Ma qualche eco dall’estero sta provando a disturbare i suoi pensieri. Padella non molla, la pazienza è la virtù dei forti. Ma c’è un altro detto che dice: il tempo è prezioso. Ergo, è iniziato il conto alla rovescia.