Benevento e Rillo Costruzioni ancora a "braccetto" L'azienda sannita sarà ancora partnership importante della società giallorossa

Prosegue anche nella stagione sportiva 2026/2027 il percorso condiviso tra Benevento Calcio e Rillo Costruzioni S.r.l., realtà imprenditoriale da sempre vicina ai colori giallorossi e tra i partner storici della Società.



Un rapporto che affonda le proprie radici nel tempo e che rappresenta una delle collaborazioni più significative della storia recente del Club. Rillo Costruzioni continua a sostenere con convinzione il progetto giallorosso, confermando una vicinanza costruita negli anni sulla fiducia reciproca, sulla condivisione dei valori sportivi e sul forte legame con il territorio sannita.



Da sempre al fianco del Presidente Oreste Vigorito e del Benevento Calcio, Rillo Costruzioni rappresenta un punto di riferimento dell’imprenditoria locale e un partner che ha scelto, stagione dopo stagione, di accompagnare il percorso della Società con serietà, passione e senso di appartenenza.



Il rinnovo della partnership testimonia la volontà comune di continuare a valorizzare il territorio attraverso lo sport, sostenendo un progetto che guarda al futuro senza mai perdere il legame con le proprie radici.



Il Benevento Calcio rinnova il proprio ringraziamento alla famiglia Rillo e a Rillo Costruzioni S.r.l. per la fiducia e la vicinanza dimostrate negli anni, con l’auspicio di vivere insieme una nuova stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.