Abbonamenti, il dato del quarto giorno di vendita libera

Dato abbastanza fiacco quello del quarto giorno della vendita libera. La campagna abbonamenti non decolla neanche in questa sua seconda fase (dopo una prelazione abbastanza deludente): oggi sono state sottoscritte 43 tessere che portano il dato complessivo a 3.529 abbonamenti sottoscritti. Ancora lontani dal 5.234 dello scorso anno in C.
A questo punto mancano 19 giorni al termine della campagna, che non sembra poter regalare i numeri sperati. Anche se il tempo per un'impennata, almeno per pareggiare i conti con gli abbonati dello scorso anno ci sarebbe ancora.
Ricordiamo che sarà possibile abbonarsi al campionato della squadra giallorossa fino alla vigilia della prima partita di campionato contro il Modena, fissata per il 22 agosto. Sarà dunque possibile abbonarsi fino a mezzanotte del 21 agosto, ultimo giorno di questa campagna abbonamenti per il campionato di serie B.