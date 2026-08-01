Trasporto pubblico a Benevento, al via l'era Air: ecco le novità – FOTO Tap&Go per acquisto biglietto a bordo, nuove paline con QR Code. Acconcia: buon viaggio Benevento

“Questa mattina, alle 6.50, la prima corsa di AIR Campania nella città di Benevento. Mettiamo in strada autobus nuovi, a basse e zero emissioni, dotati di moderne tecnologie: dal sistema Tap&Go per l'acquisto del biglietto a bordo alle nuove paline con QR Code, per offrire ai cittadini informazioni e servizi in modo semplice e immediato”.

Così in un post sulla sua pagina Facebook, Anthony Acconcia (nella foto), amministratore unico di Air Campania, azienda regionale che da oggi effettuerà il servizio di trasporto pubblico locale nella città di Benevento.

“Un risultato reso possibile grazie al lavoro di squadra – ha precisato il numero uno di Air - tra Regione Campania, Comune di Benevento e AIR Campania.

Da oggi siamo al servizio della città, per garantire un trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e sostenibile. Buon viaggio, Benevento”.

L'Air che si è aggiudicata la gara regionale per il trasporto pubblico in numerosi comuni, ha avviato il servizio in emergenza anticipatamente a Benevento dopo che la vecchia società non aveva accettato di proseguire fino al naturale passaggio che doveva avvenire a fine anno. Ora l'era Air che nei giorni scorsi aveva predisposto fermate e mezzi dal deposito di via Santa Colomba.

“Dalle 6 di stamattina è partito il primo autobus della flotta Air Campania. Benvenuti a Benevento” ha scritto in un post il sindaco Clemente Mastella che ha poi rimarcato: “Grazie alla tenacia della mia amministrazione, da oggi 40 nuovi autobus circoleranno in città. Con tante novità che scopriremo tutti mano a mano. Un abbraccio all’amministratore Anthony Acconcia, mio vecchio amico il cui impegno è stato decisivo; grazie alla collaborazione preziosa dell’assessore Ambrosone; grazie alla struttura tecnica dell’ing Perlingieri; grazie a Mario Casillo, ottimo vice presidente con delega ai trasporti; grazie al presidente Fico e grazie infine a tutti i miei consiglieri comunali”.