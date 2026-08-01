Banconote false per acquisti nel centro commerciale: fermato e denunciato Gli agenti della Volante hanno bloccato un 23enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 23enne, residente in altra provincia, ritenuto responsabile della spendita di banconote contraffatte in concorso con una donna non identificata.

Nel primo pomeriggio, la Sala Operativa della Questura riceveva una segnalazione relativa ad acquisti sospetti effettuati da un uomo e una donna presso vari negozi di un centro commerciale del capoluogo, utilizzando verosimilmente banconote false. Le pattuglie della Squadra Volantidopo poco hanno individuato in centro città una persona perfettamente corrispondente alla descrizione fornita. Il giovane, apparso da subito nervoso e reticente al controllo, è stato identificato e sottoposto a perquisizione.

All’interno della tracolla che indossava rinvenute: due banconote da 50 euro con caratteristiche fisiche sospette e seriali difformi, verosimilmente contraffatte, 360 euro in contanti suddivisi in banconote da 20 e 10 euro e merce appena acquistata con relativi scontrini. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Contestualmente, un’altra volante ha effettuato verifiche presso diversi negozi del centro commerciale, dove sono state raccolte numerose testimonianze. In più esercizi, una giovane donna e, in altri episodi, l'uomo poi fermato avevano tentato di effettuare acquisti con banconote da 50 euro risultate poi contraffatte.

In tre circostanze, le banconote contraffatte erano state trattenute dagli operatori di cassa mentre in un altro esercizio commerciale la donna era riuscita ad allontanarsi portando con sé metà della banconota strappata durante le fasi del controllo da parte del personale del negozio.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.), in concorso con la donna ancora d aidentificare. Per il 23enne anche il foglio di via obbligatorio dal Comune di Benevento per due anni.