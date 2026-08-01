Droga nella lavatrice, i carabinieri denunciano un 47enne di Apice Sequestrati anche bilancino e soldi trovati in casa

I carabinieri della Stazione di Apice e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno denunciato un 47enne per detenzione di droga.

Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti in una lavatrice un contenitore in plastica con 2,1 grammi di cocaina. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati: un bilancino di precisione e 1.145 euro in contanti.

La sostanza stupefacente, il bilancino e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno controllato un 33enne residente nella provincia di Avellino alla guida di un'auto trovato in possesso di una dose contenente 0,8 grammi di cocaina. Per l'uomo segnalazione alla Prefettura di Benevento quale assuntore di sostanze stupefacenti e patente di guida ritirata.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Compagnia Carabinieri di Benevento nel contrasto alla circolazione delle sostanze stupefacenti, attraverso un’azione capillare che unisce conoscenza del territorio, attività informativa e presenza operativa, con particolare riguardo anche ai comuni della provincia. L’attività di controllo proseguirà con l’obiettivo di individuare e interrompere i possibili canali di approvvigionamento e distribuzione della droga, tutelando la sicurezza della collettività e, soprattutto, delle fasce più giovani della popolazione.