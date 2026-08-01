Vigorito, visita di commiato al sindaco di Cascia. LE FOTO Scambio di doni tra le due delegazioni: il Benevento regala la maglia autografata

Visita di cortesia questa mattina al Comune di Cascia, dove il presidente Vigorito è stato ricevuto dal sindaco del Comune della Valnerina, Mario De Carolis. Un segno di gratitudine da parte del primo cittadino del centro caro a Santa Rita, che ha fatto omaggio alla delegazione giallorossa di una pubblicazione su Cascia. Era presente alla cerimonia anche il Club Manager Alessandro Cilento,

Il Benevento ha ricambiato in maniera più che cordiale con la maglietta autografata da tutti i componenti della rosa e dai gagliardetti della società. Presente anche una troupe della Rai che ha intervistato il patròn giallorosso al termine di questa breve ma intensa tournèe all'impianto Magrelli Active. Il Benevento, come è risaputo, oggi dopo il pranzo lascerà il ritiro umbro per tornare in città. Lungo il tragitto si fermerà al campo Manlio Scopigno di Rieti per la suggestiva amichevole contro il Frosinone di Massimiliano Alvini e degli ex Calò e Koutsoupias.