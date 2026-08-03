Cittadinanza onoraria a 3 luminari medicina: Catalano, Iavarone e Scherillo Il sindaco Mastella: "Riconoscimento per la loro scienza"

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla delibera di indirizzo per la concessione della cittadinanza onoraria a tre insigni nomi della medicina: si tratta del professore Onofrio Antonio Catalano, del professore Antonio Iavarone e del professore Marino Scherillo.

"Sono tre nomi rinomati e di grandissima fama nei loro rispettivi campi scientifici che sono la radiologia per il professore Onofrio Catalano, la ricerca per la cura contro il cancro per il professore Antonio Iavarone e la cardiologia per il professore Marino Scherillo. La Città riconosce loro la rinomanza scientifica e il valore e lustro che le donano. C'è la loro disponibilità a mettere la loro sapienza e dedizione, come del resto hanno fatto, sempre al servizio della comunità sannita, con particolare riguardo per i più deboli e vulnerabili. La Città e i protagonisti della medicina in una cultura di dono e scambio reciproci, questa è stata ed è il significato istituzionale di questo provvedimento", è quanto afferma il sindaco di Benevento Clemente Mastella.



Nei tre, distinti provvedimenti, si legge: "il professore Onofrio Catalano, originario di Ceppaloni e docente ad Harvard, si è distinto a livello internazionale nella ricerca in campo radiologico, conseguendo la più ampia esperienza clinica al mondo in Pet/Rm, una tecnica diagnostica basata sulla combinazione tra la Pet e la risonanza magnetica; ha recentemente pubblicato un Trattato in materia per i tipi della nota Casa Editrice Elsevier, nel quale, insieme ai ricercatori di tutto il mondo con cui collabora, fornisce al lettore specialista in radiologia, medicina nucleare, oncologia, lo stato dell’arte della PET/RM, ha sviluppato e guidato molteplici filoni di ricerca con TAC, RM, PET/TAC e PET/RM. Tra le varie scoperte annovera l’invenzione di un metodo per eseguire l’artro-RM di spalla senza necessità dell’ausilio della guida con radiazioni".

Per il professore Iavarone si legge in delibera "full professor dell’Università di Miami in Florida (Florida USA) – Direttore del Sylvester Comprehensive Cancer Center, lo studioso ha dato alla luce numerose pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali, anche in collaborazione con la Dott.ssa Anna Lasorella – docente di Biochimica e Biologia molecolare nello stesso centro di ricerca – che hanno tra l’altro contribuito alla formazione in campo medico e all’innovazione e all’avanzamento degli studi e delle ricerche oncologiche a livello globale".

"Il professor Marino Scherillo ( Direttore Unità Cardiologia UTIC con Emodinamica Interventistica – A.O. San Pio Benevento dal 2002) - si legge nel deliberato - è una grande professionalità riconosciuta a livello locale e nazionale, come testimonia, tra l’altro, l’aver ricoperto cariche apicali ai vertici delle principali associazioni scientifiche nazionali; già Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - ANMCO, il Prof. Scherillo è stato successivamente nominato Segretario generale nazionale del Comitato Scientifico dell’ANMCO, con la funzione di coordinare, con il Presidente ANMCO, tutte le attività di formazione cardiologica per gli oltre 5000 soci della società scientifica nazionale; con questo riconoscimento si intende premiare soprattutto il talento professionale, la rara sensibilità, la pregevole cultura, l’elevato valore umano e sociale dell’impegno nel campo della professione medica, della dirigenza ospedaliera e della ricerca scientifica di base e applicata, concorrendo con l’impegno ininterrotto sul campo a rendere la cardiologia una delle eccellenze dell’Azienda Ospedaliera San Pio, quale frutto di elevata professionalità, cultura, impegno costante, entusiasmo, passione, dedizione e merito nell’attività di servizio e di cura della salute pubblica".

