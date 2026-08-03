Variante San Marco dei Cavoti "Un’opera attesa da anni che rilancia il Fortore" Giovedì la cerimonia. Parisi: conferma l’attenzione del Governo per il Sannio

“L’apertura al traffico della variante di San Marco dei Cavoti sulla SS212 ‘della Val Fortore’ rappresenta una giornata importante per il Sannio e, in particolare, per il territorio del Fortore. Si tratta di un’infrastruttura attesa da anni che migliorerà la sicurezza della circolazione, renderà più agevoli i collegamenti e contribuirà a ridurre l’isolamento delle aree interne, creando nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.”

Lo dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega di Benevento e presidente nazionale della Commissione Trasporto Pubblico e Mobilità dell’ANCI, in vista della cerimonia di apertura del nuovo tratto della SS212, in programma Giovedì 6 Agosto, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e del sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha fatto delle infrastrutture una priorità dell’azione di Governo, imprimendo una forte accelerazione agli investimenti e agli interventi strategici in tutto il Paese e garantendo una rinnovata attenzione anche ai territori del Mezzogiorno e alle aree interne.

Un sincero ringraziamento anche al viceministro Edoardo Rixi per la costante attenzione riservata al Sannio e alle infrastrutture del Mezzogiorno.

Un ringraziamento va inoltre al capogruppo della Lega in Commissione Lavori pubblici della Camera dei deputati, Gianpiero Zinzi, che segue con costante attenzione i principali dossier infrastrutturali della Campania e del Mezzogiorno, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze dei nostri territori.

Un plauso, infine, ad Anas, ai dirigenti, ai tecnici, alle imprese esecutrici e a tutte le maestranze che hanno lavorato con competenza e professionalità per consegnare ai cittadini un’infrastruttura moderna, sicura ed efficiente.

Questa opera dimostra che, quando le istituzioni collaborano e gli impegni vengono mantenuti, è possibile dare risposte concrete ai cittadini. La Lega continuerà a sostenere ogni intervento finalizzato al potenziamento della rete infrastrutturale del Sannio, nella consapevolezza che strade moderne, sicure ed efficienti sono indispensabili per favorire sviluppo, attrarre investimenti, sostenere le imprese, migliorare la qualità della vita e contrastare lo spopolamento delle aree interne. L’apertura della variante di San Marco dei Cavoti rappresenta un passo importante in questa direzione e conferma l’attenzione che il Governo riserva al nostro territorio.”

