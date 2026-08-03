Benevento, ripresa domani pomeriggio. Mercoledì a porte aperte La squadra si ritroverà domani alle 18,30 all'Imbriani per la ripresa del lavoro

La squadra giallorossa è pronta a riprendere la preparazione in vista della sfida di Coppa Italia Frecciarossa di domenica contro il Ravenna. Si riparte domani pomeriggio all'Imbriani alle 18,30 dopo due giorni di riposo.

Mercoledì 5 agosto è prevista già una doppia seduta, sempre all'Imbriani: mattino alle 9,30, pomeriggio alle 18,30. Questa seconda seduta sarà a porte aperte, una buona occasione per i tifosi di salutare la squadra prima del debutto in Coppa Italia.

Giovedì, venerdì e sabato Floro farà sostenere ai suoi solo una seduta di allenamento giornaliera, sempre di mattina (9,30) e sempre all'Antistadio. Sabato alle 18 la squadra si trasferirà col Bus sociewtario al consueto ritiro dell'Hotel Europa Villa il Sogno a Venticano

Anche domenica 9 al mattino è prevista una rifinitura pre-gara all'Imbriani, prima della sfida con il Ravenna dell'ex Viola fissata per le ore 21.