Fred De Palma arriva nel Sannio da protagonista dell'estate A San Bartolomeo in Galdo il live del nuovo Disco di Platino

Il Sannio si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti dell'estate musicale 2026. Il prossimo 26 agosto sarà infatti San Bartolomeo in Galdo a ospitare il concerto di Fred De Palma, artista che arriva nel Beneventano in un momento particolarmente brillante della sua carriera.

Proprio in queste ore è arrivata la certificazione di Disco di Platino per "La testa gira", il singolo realizzato con Anitta ed Emis Killa, diventato una delle hit simbolo dell'estate. Il brano continua a dominare classifiche, radio e piattaforme digitali, confermando la capacità dell'artista torinese di intercettare il gusto del pubblico con sonorità che mescolano pop, urban e influenze latino-americane.

Il nuovo riconoscimento arricchisce ulteriormente il palmarès di Fred De Palma, che può vantare oggi 33 dischi di platino e 8 dischi d'oro in Italia, oltre a 5 dischi di platino ottenuti in Spagna, a testimonianza di un percorso artistico sempre più internazionale.

Per il pubblico sannita, il concerto di San Bartolomeo in Galdo rappresenterà quindi l'occasione per ascoltare dal vivo il tormentone dell'estate e tutti i successi che hanno segnato la carriera del cantante, da anni tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano.

L'appuntamento beneventano rientra nelle ultime tappe del tour estivo, che attraversa numerose piazze italiane prima del gran finale previsto il 1° ottobre al Fabrique di Milano, con lo show-evento "La Festa Continua", pensato per celebrare il percorso di uno degli hitmaker più influenti della scena pop italiana.