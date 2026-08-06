Di Santo: "Castelvenere sarà la capitale del vino in Campania" Cresce l'attesa per la Festa del Vino, in programma dal 19 al 23 agosto

“L’adesione al nostro invito da parte di ‘Sannio Consorzio Tutela Vini’ e delle due prestigiose cooperative sannite, ‘La Guardiense’ e la ‘Cantina di Solopaca’, oltre agli altri produttori, faranno di Castelvenere la ‘capitale’ del vino in Campania nei cinque giorni della Festa del Vino”. E’ quanto dichiara il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo alla vigilia della presentazione della quarantaquattresima edizione della “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, promossa ed organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco dal 19 al 23 agosto prossimo. “Ringrazio tutti produttori che saranno presenti con le loro etichette nelle nostre cantine tufacee e i presidenti Carmine Coletta e Domizio Pigna - aggiunge Di Santo – per aver accettato l’invito a partecipare. La loro presenza, come quella di tanti altri personaggi legati all’enologia, contribuirà sicuramente a qualificare l’evento che negli ultimi anni ha fatto registrare presenze record e di qualità”. Il programma e le finalità della “Festa del Vino” verranno presentati domani (ore 10,00) alla Rocca dei Rettori di Benevento dal Sindaco Di Santo, dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca, dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, dal presidente della Pro Loco Domenico Iannucci e da Renzo Mazzeo, Presidente UNPLI Benevento.