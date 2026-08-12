Temporale in città, il vicesindaco De Pierro: "evento di particolare virulenza" Al lavoro per rimuovere i detriti, al momento nessun danno a persone

"Il violento temporale estivo che si è abbattuto questo pomeriggio sulla città di Benevento non ha fortunatamente, stando alle notizie in nostro possesso, provocato feriti. La forza di pioggia e vento poteva trasformare questo pomeriggio d'agosto in un giorno assai più triste, perché l'evento è stato di particolare virulenza", lo scrive in una nota il vicesindaco Francesco De Pierro.

"Abbiamo effettuato sopralluoghi e giri perlustrativi nei quartieri cittadini, insieme alla Polizia Municipale e ai tecnici dei settori Ambiente e Lavori pubblici che ringrazio per l'impegno e la disponibilità. A via Meomartini dove c'è stata la caduta di un grosso albero, per fortuna senza che transitasse nessuno in quel momento, la circolazione dovrebbe riprendere regolarmente nelle prossime ore. In tutta la Città sono al lavoro le squadre per la rimozione di rami e arbusti: l'Asia ha prontamente messo a disposizione mezzi e le isole ecologiche per poter sversare i detriti. Abbiamo altresì avvertito l'Acer, ringraziamo il Capo dipartimento e le squadre per la disponibilità mostrata anche in questa occasione, per gli interventi di sua competenza per i danni materiali (in particolare a tetti e in qualche caso al cappotto termico) che si sono registrati, in particolare alle vie Serao, Scotellaro e Marotta. Ringraziamo in particolare i Vigili del Fuoco e tutte le forze dell'ordine per quanto hanno fatto e stanno facendo", prosegue il vicesindaco.

"Il sistema di allerta regionale che rilanciamo regolarmente e sistematicamente, è un atto di prevenzione e prudenza che in casi come questo mostra, a prescindere da tutto, la sua efficacia e validità: le istituzioni hanno il dovere morale e legale di segnalare potenziali pericoli e fare il possibile per prevenire incidenti e drammi, questa è una fondamentale prerogativa. Sulla prevenzione da calamità, così come sulla tutela ambientale e sulla salvaguardia dei fiumi, è opportuno mantenere unità d'intenti e collaborazione tra cittadini e istituzioni e soprattutto mantenere sempre senso di responsabilità e serietà", conclude De Pierro.