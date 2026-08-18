San Pio. Riccardo Derna direttore del Pronto Soccorso e di medicina d'urgenza Le felicitazioni del presidente della comunità Montana del Fortore, Spina: incarico prestigioso

Il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina ha inteso esprimere vivo compiacimento per la nomina del dottor Riccardo Derna a direttore del Pronto Soccorso e di medicina d'urgenza dell'Ospedale San Pio di Benevento.



Un incarico di grande responsabilità affidato a un professionista Fortorino di San Giorgio La Molara, uno dei paesi della Comunità Montana che rappresenta motivo di orgoglio per l'intera area. La sua nomina testimonia il valore delle competenze e delle professionalità che continuano a crescere e ad affermarsi nelle aree interne, portando con sé un forte legame con la propria comunità e con il territorio di provenienza.



«Siamo particolarmente soddisfatti per questo importante incarico - sottolinea il presidente della Comunità Montana del Fortore - perché il dottor Derna è un professionista della nostra terra, una risorsa preziosa che mette la propria esperienza e le proprie competenze al servizio di una struttura sanitaria strategica per l'intera provincia e sarà sicuramente un esempio per tanti giovani fortorini e delle aree interne».

«Siamo certi - prosegue il presidente Spina - che il dottor Derna saprà mettere a disposizione del San Pio professionalità, competenza e senso di responsabilità».

La Comunità Montana del Fortore rivolge quindi al nuovo direttore del Pronto Soccorso i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il suo percorso professionale possa rappresentare un ulteriore motivo di orgoglio per San Giorgio La Molara e per l'intero Fortore.