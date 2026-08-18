Cherubini: "Ho scelto Benevento fortemente. Ora sogno il salto di categoria" Le parole del nuovo attaccante giallorosso che punta il match di sabato con il Modena

Dopo una lunga attesa, finalmente il Benevento e Cherubini hanno potuto concretizzare un matrimonio fortemente voluto da entrambi. Il calciatore questa mattina si è subito messo a disposizione di Floro Flores. La voglia di fare bene in maglia giallorossa è tanta, con l'intento di essere protagonista nello scacchiere della Strega. Cherubini non vede l'ora di poter fornire il proprio contributo: "Ho avuto solo sensazioni positive. Ho parlato continuamente con il direttore, che ringrazio tanto, così come tutta la società, perché mi hanno dimostrato fin da subito la volontà di farmi sentire parte integrante del gruppo e mi hanno detto chiaramente che puntano molto su di me. A mia volta punto molto su una piazza come Benevento, dove posso mettermi in mostra, e sono contentissimo della scelta che ho fatto. Ringrazio anche il mister, con cui ci siamo sentiti spesso, e non vedo l’ora di iniziare. Cosa mi ha detto Floro Flores? Mi ha fatto capire la sua idea di gioco che si basa sul calcio offensivo. Uno stile che può far risaltare le mie qualità e dei miei compagni. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione".

"Benevento è una piazza bellissima"

Cherubini, come detto, questa mattina ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra: "L’approccio è stato molto positivo, con un’intensità alta, ed è proprio quello che serve. Dobbiamo compattarci ed essere un gruppo coeso, ma immediatamente ho visto un affiatamento particolare. Ho cercato di percepirlo negli spogliatoi, in palestra e in campo, e devo dire che siamo pronti per iniziare il campionato. Questa è una piazza bellissima. Per me è la prima esperienza al Sud. L’ho voluta fortemente e spero che, dal primo all’ultimo giorno, riuscirò a dare tutto per questa maglia. Spero che i tifosi possano essere contenti di noi. Ogni esperienza può dare qualcosa e questa di Benevento sicuramente può darmi uno slancio importante: magari per centrare tutti insieme l’obiettivo del salto di categoria oppure per cercare di fare un’annata perfetta, raggiungendo numeri importanti in termini di gol e assist e continuando così il mio percorso". E sabato ci sarà l'esordio in campionato, con il Benevento che affronterà il Modena. Cherubini è già pronto: "Ci sono e mi metto a disposizione del mister; poi, ovviamente, sarà lui a fare le scelte. Non vedo l’ora di vedere lo stadio pieno".