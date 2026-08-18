Il Benevento ufficializza l'arrivo di Cherubini L'iter burocratico ha terminato il suo giro: l'arrivo di Cherubini è anche ufficiale

Mattinata impegnativa per Luigi Cherubini, che dopo l'allenamento sostenuto agli ordini di Floro Flores, si è sottoposto all'iter burocratico e alle foto di rito. La società ha scelto di farlo subito partecipare alla seduta mattutina di allenamento, considerato che la squadra in qesta settimana si allena esclusivamente di mattina (solo ieri alla ripresa ha fatto di pomeriggio). Se avesse saltato la sduta di questa mattina, avrebbe dovuto allenarsi di pomeriggio da solo. E viene da sè che l'incombenza più importante in questo momento è l'inserimento nel gruppo e l'apprendimento rapido dei dettami tattici del tecnico giallorosso.

Ecco il comunicato del Benevento

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società AS Roma per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Cherubini.

L'attaccante, classe 2004, arriva con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto".