Il Benevento Calcio continua a rafforzare il proprio legame con il territorio annunciando l’ingresso della Cantina del Taburno nel network degli Official Partner per la stagione sportiva 2026/2027.
Una partnership che nasce dall’incontro tra due realtà profondamente radicate nel Sannio e accomunate dalla volontà di rappresentarne i valori, le tradizioni e l’eccellenza, dentro e fuori dai rispettivi ambiti di riferimento.
Fondata nel 1972 a Foglianise, la Cantina del Taburno, guidata dalla famiglia Rillo e da Enzo Rillo, rappresenta una delle realtà simbolo dell’enologia campana. Da oltre cinquant’anni valorizza i vitigni autoctoni del territorio, trasformando la qualità della terra sannita in vini apprezzati sui mercati nazionali e internazionali e contribuendo a promuovere l’identità del Sannio ben oltre i suoi confini.
L’accordo rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione: è la scelta di condividere un percorso fondato su valori comuni, sulla valorizzazione delle eccellenze locali e sulla volontà di raccontare, attraverso lo sport e l’impresa, un territorio che conserva una storia, una cultura e una forte identità.
Benevento Calcio e Cantina del Taburno uniranno così i propri marchi nel corso della stagione 2026/2027, dando vita a iniziative e momenti di valorizzazione reciproca capaci di avvicinare ulteriormente il mondo del calcio alle eccellenze produttive del Sannio.
Il Benevento Calcio esprime soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione e dà il benvenuto alla Cantina del Taburno nella famiglia giallorossa.
Benevento, nuova partnership con la Cantina del Taburno
Dal 72 l'azienda di Foglianise rappresenta una realtà importante della enologia campana
Il Benevento Calcio continua a rafforzare il proprio legame con il territorio annunciando l’ingresso della Cantina del Taburno nel network degli Official Partner per la stagione sportiva 2026/2027.