Benevento, nuova partnership con la Cantina del Taburno Dal 72 l'azienda di Foglianise rappresenta una realtà importante della enologia campana

Il Benevento Calcio continua a rafforzare il proprio legame con il territorio annunciando l’ingresso della Cantina del Taburno nel network degli Official Partner per la stagione sportiva 2026/2027.



Una partnership che nasce dall’incontro tra due realtà profondamente radicate nel Sannio e accomunate dalla volontà di rappresentarne i valori, le tradizioni e l’eccellenza, dentro e fuori dai rispettivi ambiti di riferimento.



Fondata nel 1972 a Foglianise, la Cantina del Taburno, guidata dalla famiglia Rillo e da Enzo Rillo, rappresenta una delle realtà simbolo dell’enologia campana. Da oltre cinquant’anni valorizza i vitigni autoctoni del territorio, trasformando la qualità della terra sannita in vini apprezzati sui mercati nazionali e internazionali e contribuendo a promuovere l’identità del Sannio ben oltre i suoi confini.



L’accordo rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione: è la scelta di condividere un percorso fondato su valori comuni, sulla valorizzazione delle eccellenze locali e sulla volontà di raccontare, attraverso lo sport e l’impresa, un territorio che conserva una storia, una cultura e una forte identità.



Benevento Calcio e Cantina del Taburno uniranno così i propri marchi nel corso della stagione 2026/2027, dando vita a iniziative e momenti di valorizzazione reciproca capaci di avvicinare ulteriormente il mondo del calcio alle eccellenze produttive del Sannio.



Il Benevento Calcio esprime soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione e dà il benvenuto alla Cantina del Taburno nella famiglia giallorossa.