Under 17, Benevento ko all'esordio nella Scopigno Cup Giallorossi sconfitti di misura a Napoli contro l'Avellino

Benevento-Avellino 0-1

Benevento: Porcelli (10'st Esposito F.); Cimmino, Aprovitola (10'st Lo Russo), Martello, Comotti, Greco, Ferretti (21'st Gargiulo), Calabria (10'st Fierro), Schettino, Filiberti (1'st Silvestri), Beyai. A disp.: Ferraro, Coppola, Vitelli, Sorbo. All.: Schiavi

Avellino: Spinazzola; Mastantuono, Belardo, Preziosi, Berini (21'st Giuliano), De Simone (1'st Caramiello), Gaglione (1'st Acri), Di Gregorio, Villari (11'st Sorrentino), Lamberti (17'st Aruta), Cirillo (1'st Verrazzo). A disp.: Iandolo, Feoli, Mele. All.: Fusco

Marcatori: 28'pt Di Gregorio (A)

Questo pomeriggio l'under 17 del Benevento è scesa in campo nella Scopigno Cup. Allo stadio Casola di Napoli, la truppa di Schiavi è stata sconfitta di misura dall'Avellino, con il match che è stato deciso da un gol di Di Gregorio. Per il Benevento, il torneo è molto utile per rodare la squadra in vista dell'esordio in campionato, fissato al prossimo 6 settembre, quando i giallorossi saranno impegnati all'Avellola contro i pari età della Roma. Domani è in programma la seconda giornata della Scopigno Cup: il Benevento scenderà in campo contro la Salernitana, anche in questa occasione al Casola di Napoli.