A seguito della riattivazione intorno alle 5 di stamattina dell’incendio nell’area industriale di Airola (Bn), comunicata dai Vigili del fuoco, l’Agenzia regionale per l’ambiente ha avviato stamane nel territorio comunale di Cervinara (Av) un ulteriore punto di monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera, sulla base delle prime osservazioni e della modellistica sulla probabilità di diffusione degli inquinanti.
Incendio Airola: nuovi accertamenti Arpac
A seguito della riattivazione del rogo
Benevento.