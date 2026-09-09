Biciclette d’epoca sulle strade del Sannio per la Maleventum Settanta partecipanti da tutta Italia per la nona edizione della ciclostorica

Settanta partecipanti, provenienti anche da Padova, Bolzano, Bologna e Lecce, oltre che da Lazio, Abruzzo e Campania, hanno attraversato in sella a biciclette d’epoca le strade e i borghi del Sannio. Si è conclusa così la nona edizione de “La Maleventum – Ciclostorica del Sannio”, tappa del Giro delle Regioni e, per la prima volta, tappa patrocinata del Giro d’Italia d’Epoca.

Organizzata dall’Asd Cicli Serino in collaborazione con il Veloclub Sangiorgese, la manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Benevento, dei Comuni di San Giorgio del Sannio, Benevento, Apice e Calvi e del Club Unesco Benevento.

La ciclostorica ha preso il via da Viale Spinelli, a San Giorgio del Sannio, luogo che negli anni ha ospitato partenze e arrivi del Giro d’Italia e di altre importanti competizioni ciclistiche. Dopo le prime pedalate, i partecipanti hanno raggiunto Benevento, attraversando il centro urbano con l’assistenza della Polizia municipale. Nei Giardini della Rocca dei Rettori si è svolto il primo ristoro, curato dalla Pro Loco Samnium, seguito dalla tradizionale foto di gruppo davanti alla chiesa di Santa Sofia, parte del sito seriale longobardo riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Lasciato il capoluogo, il gruppo si è inoltrato nella campagna sannita, percorrendo strade interne e ampi tratti dell’antica Via Appia. A San Giovanni a Marcopio i ciclisti impegnati nei percorsi lungo e corto hanno incontrato i partecipanti al nuovo itinerario “Mangia e Bevi” e i camminatori della “Maleventum a piedi”, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di San Nazzaro. Qui si è rinnovato uno dei momenti più caratteristici della manifestazione: il ristoro sull’antica aia, tra fagiolata, prodotti della tradizione, vino con le percoche, tammurriate e tarantelle. Centoventi le uova fritte preparate per partecipanti e collaboratori.

I “ciclogladiatori” hanno quindi raggiunto il borgo antico di Apice e il Castello dell’Ettore, per poi proseguire verso borgo De Gregorio e affrontare le salite conclusive nell’agro di Calvi. Il ritorno a San Giorgio del Sannio è stato celebrato con il pasta party curato da Coldiretti e dall’Associazione Cuochi Benevento. Lungo l’intero percorso, il Vespa Club Benevento ha presidiato gli incroci, mentre il Club Sannio Fuoristrada ha assicurato l’assistenza di fine corsa. Alla riuscita dell’iniziativa hanno contribuito anche le Pro Loco coinvolte, l’Automotoclub Antico Sannio, l’associazione Ecopotea e le numerose realtà del territorio che hanno affiancato il comitato organizzatore.

“Siamo pienamente soddisfatti della riuscita di questa nona edizione – dichiara Espedito Massimo Serino, responsabile organizzativo de La Maleventum –. La presenza di partecipanti provenienti da diverse regioni conferma la crescita della manifestazione e la sua capacità di raccontare il Sannio attraverso il ciclismo, i borghi e le tradizioni. Un risultato reso possibile dal lavoro del comitato organizzatore, delle associazioni, dei volontari, delle istituzioni e degli sponsor che hanno creduto nell’evento”.