Mastella: "polverone fake dopo bomba d'acqua, IA rischia di contaminare voto" Sui social tanti "falsi" dopo il forte temporale di ieri

Clemente Mastella lancia l'allarme sull'uso dell'Intelligenza artificiale per alterare la percezione della realtà e, di riflesso, il consenso politico. Il sindaco di Benevento denuncia la diffusione sui social di immagini false, generate con l'IA,su piazza Risorgimento dopo la bomba d'acqua che ha colpito la città. Un episodio che, secondo Mastella, rappresenta un campanello d'allarme più ampio: dalla manipolazione dell'informazione alle possibili interferenze nelle prossime competizioni elettorali, il rischio è che il “mercato del falso” finisca per compromettere il corretto funzionamento della democrazia.

"L'Intelligenza artificiale rischia di contaminare la democrazia e comprometterla in maniera definitiva - spiega Mastella -. Avverto tutti su un pericolo che è nazionale e locale. E che ho vissuto ieri a Benevento. Dopo una bomba d'acqua hanno inondato i social di foto false, create con l'Intelligenza artificiale, malignando su una piazza, che ho appena riqualificato e simulando fosse allagata. La realtà viene distorta a piacimento. Mi chiedo cosa potrà succedere per le Politiche con interferenze di potenze straniere. Dalla post-verità siamo al mercato del falso. La democrazia è in pericolo", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella.

"Questi sciacalli restano impuniti. Sono forme di cyber-inquinamento del voto che distorcono il consenso e quindi il voto. E c'è un vuoto normativo. Sul web tutti si sentono in diritto di fare tutto. Il Parlamento ha fatto poco o nulla su questo. Nell'ultimo scorcio si dovrebbe costruire un quadro normativo chiaro per punire cyberpirati, odiatori, simoniaci politici e falsari di professione. Ora basta!".