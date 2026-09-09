Telesina, Lega: cantieri entro l'anno grazie a Salvini "Intanto - puntualizzano - lasciamo agli altri la corsa alle primogeniture"

“Sulla Telesina finalmente arrivano risposte concrete. A seguito della richiesta formale di informazioni che abbiamo trasmesso ad ANAS lo scorso 3 settembre, oggi abbiamo un quadro preciso sul primo lotto dell’adeguamento a quattro corsie della SS372: ANAS prevede, salvo imprevisti, l’avvio del cantiere entro la fine del 2026".

Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi e il Commissario provinciale della Lega a Benevento Domenico Parisi.

"Non siamo davanti a un annuncio dell’ultima ora - proseguno -. Sono già state realizzate attività propedeutiche alla cantierizzazione per circa 25 milioni di euro, tra archeologia, bonifica da ordigni bellici, espropri e rimozione delle interferenze. Un lavoro complesso, su un tracciato di circa 25 chilometri che incrocia anche altre infrastrutture strategiche come l’Alta Velocità Napoli-Bari e la nuova diga di Campolattaro.

Ringraziamo il ministro Matteo Salvini per l’attenzione che continua a riservare alle infrastrutture della Campania e del Sannio e ANAS per il lavoro che sta portando avanti.

Poi, quando dopo anni di attesa il cantiere finalmente si avvicina, inevitabilmente spuntano anche quelli che scoprono l’opera giusto in tempo per provare ad appuntarsi una medaglia. Fa parte del folklore della politica. Noi lasciamo volentieri agli altri la corsa alle primogeniture: preferiamo occuparci dei cantieri.

La Telesina è un’opera attesa da troppo tempo dal Sannio e indispensabile per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo del territorio. Il dato che conta oggi è uno solo: l’obiettivo indicato da ANAS è aprire il cantiere entro l’anno. Continueremo a seguire ogni passaggio perché questo cronoprogramma venga rispettato”.