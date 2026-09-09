Contributi per le attività sportive e culturali dei ragazzi: al via Dreams Il progetto destinato a famiglie, con vulnerabilità sociale e ISEE non superiore a 15mila euro

Sono aperti da oggi i termini del progetto Dreams Stagione 2026/2027, che prevede il riconoscimento di un contributo alla frequenza per attività sportive o culturali a favori di ragazzi tra i 4 e i 18 anni (non compiuti) appartenenti a famiglie, con vulnerabilità sociale e ISEE non superiore a 15mila euro, residenti nei Comuni dell'Ambito B1 (Benevento ente capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio). Lo rende noto l'assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola. L'Ambito B1 si farà carico di riconoscere un contributo alla retta di frequenza mensile pari a max 40 euro, con eventuale eccedenza che il beneficiario verserà direttamente alla società o associazione. L'elenco delle società e associazioni aderenti al progetto DREAMS Stagione 2026/2027 è pubblicato con l’avviso pubblico al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=79238