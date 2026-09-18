Accordo Air-Comune, Mastella: Autolinea servirà l'importante presidio di Persano Intesa di grande utilità in materia di rafforzamento del servizio di trasporto



Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Mosti l'amministratore delegato di Air Anthony Acconcia e il dirigente Michele Petronelli, nonché una delegazione di Esercito Italiano.

"Abbiamo raggiunto una intesa di grande utilità in materia di rafforzamento del servizio di trasporto funzionale a reali esigenze lavorative: un'autoblinea dedicata collegherà Benevento e Avellino a Persano, centro del Salernitano sede di un importante presidio dell'Esercito. L'Esercito è un presidio cruciale per il sistema Paese ed è giusto che quanti vi prestino servizio nelle aree interne fruiscano delle migliori condizioni logistico-organizzative per raggiungere il luogo di lavoro. I dettagli operativi della linea saranno comunicati in seguito dall'azienda che ringrazio per questo ulteriore servizio a beneficio delle aree interne".