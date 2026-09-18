Bonea: 70mila euro per manutenzione straordinaria Recuperato l'immobile dell'ex alloggio custode accanto all'asilo nido

Con delibera di Giunta è stato destinato l'importo di 70.000,00 euro ad un intervento di completamento dell'immobile adiacente al costruendo asilo nido, in passato destinato ad alloggio del custode.

Con questo intervento l'edificio sarà reso agibile e utilizzabile per fini scolastici e/o per qualsiasi altra attività a servizio della comunità.

Le risorse, concesse dal Ministero dell'Interno nell'ambito delle disposizioni della Legge di Bilancio, consentiranno di ristrutturare impianti, intonaco, pitturazione, servizi igienici, scala di accesso e tutto quanto necessario per rendere la struttura pienamente fruibile.

Il finanziamento è legato ad un emendamento della Legge di Bilancio promosso e sostenuto dal senatore Domenico Matera, al quale il Sindaco e l'Amministrazione comunale rivolgono i più sentiti ringraziamenti.

"Questo finanziamento ci consentirà di completare il plesso scolastico composto da scuola elementare, materna, asilo nido e palestra che nel prossimo anno sarà restituito alla collettività adeguato sismicamente ed efficientato energeticamente" – dichiara il Sindaco Giampietro Roviezzo.