Benevento. Il comune ordina lo stop ai lavori al biodigestore Nuovo provvedimento per l'impianto di biometano a nord della città

Con ordinanza dirigenziale il Comune ha adottato un provvedimento che dispone, alla ditta proprietaria del biodigestore nelle contrade di Benevento Nord, lo stop a tutte le operazioni tecniche e le attività edilizie e/o strumentali all'ultimazione dell'impianto.

Con il provvedimento amministrativo il dirigente ha messo in pratico l'indirizzo amministrativo di massima tutela dell'habitat ambientale e della salute dei residenti, anche con riferimento a rischi potenziali, in attesa delle risultanze delle Autorità che stanno ultimando le attività di verifiche e di controllo.

La sospensione delle attività di ultimazione dell'impianto è "in attesa dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria relativi alla disponibilità dello stesso", si legge nel documento.

Si rende noto altresì che la società ha comunicato che le attività di svuotamento delle biomasse, come noto importanti per mitigare la problematica odorigena pesantemente avvertita dai residenti, sarà completata entro la giornata di domani 19 settembre

