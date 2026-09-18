saranno 311 i cuori giallorossi in toscana a spingere il benevento

Si è chiusa la prevendita per la sfida di Carrara per quel che riguarda i tifosi giallorossi: il numero ufficiale di presenti nel settore ospiti (ma sempre qualcuno è riuscito ad entrare in tribuna...) è di 311. Non è una cifra da sottovalutare, c'erano tanti ostacoli da superare pur di partecipare alla trasferta in Toscana. Innanzitutto la distanza chilometrica: 605 chilometri, per un centro che costeggia la Liguria e La Spezia. Poi il tempo incerto, con varie allerte sia nella nostra zona che in Toscana. Infine quel costo abnorme per una partita di serie B in un settore popolare: 18 euro più i diritti di prevendita che assommavano ad altri tre euro. Totale 21 euro, una cifra decisamente fuori portata per molti. Ma poiché anche la curva di casa costa 18 euro, nulla si può dire, né si può protestare più di tanto.
Rimane il bel numero di persone che si metteranno in viaggio (o che l'hanno già fatto...) per arrivare in quel lembo nord-occidentale della Toscana. Con l'auspicio che il ritorno sia persino più piacevole dell'andata.