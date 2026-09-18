Cherubini & Mancini, dal giallorosso all'azzurro I due "prestiti" della Roma sono stati convocati rispettivamente dall'unser 21 e dall'unser 20

Dal giallorosso all'azzurro. Era scontato che continuassero il loro percorso nelle Nazionali Luigi Cherubini e Mattia Mannini. E puntuali sono arrivate le convocazioni da parte dei due commissari tecnici, Baldini per l'Under 21 e Annunziata per l'Under 20.

Dunque per due giovani giallorossi le due settimane di stop del campionato di B si coloerà d'azzurro.

Luigi Cherubini, come detto, è stato chiamato dall'Under 21 dal Ct Silvio Baldini per le gare di qualificazione dell'Europeo contro Armenia e Polonia in programma il 1° e 5 ottobre 2026. Convocazione anche per Mattia Mannini, che è addirittura il capitano della formazione azzurra Under 20: lo ha convocato Carmine Annunziata per il Torneo Elite League in programma a La Nucia dal 20 settembre al 3 ottobre 2026. Una bella soddisfazione per i due ragazzi di proprietà della Roma, su cui il Benevento ha un saldo diritto di riscatto.