Ambrosone: "A Capodimonte servizio potenziato, specie in ore di punta" Pensiline: presto aumenteranno ove il CdS le consente

"Il servizio di traporto pubblico offerto dall’AIRCampania dal 15/09/20026, nel Rione quartiere Capodimonte è svolto dal lunedì al sabato con le linee num 3, num 12, num 3/12, num 11, num 17 mentre per la domenica e festivi dalle linee num 3/12 e num 11. Rispetto al passato il servizio è stato potenziato.

Il servizio di tpl attualmente offerto all’utenza, tiene conto di un potenziamento del numero di corse nelle fasce orarie di punta 7:20 – 9:20, 12:00 – 14:30, 17:30-19:30 con una frequenza media tra 10min e 20min e una riduzione del numero di corse nelle fasce morbide mattutina e pomeridiana con una frequenza media tra 20 min e 35 min;

a seguito di questa variazione di efficientamento, si è persa la cadenza oraria di partenza, ad intervallo costante, distribuito sull’intera giornata, sulla quale si è basata e, molto probabilmente, continua a basarsi l’utenza, in particolare, l’utenza storica che risulta essere maggiormente disagiata di fronte a questa rimodulazione oraria.

Di sicuro l’AIR Campania, nonostante un servizio affidato in emergenza, ha attivato un servizio tpl differenziato per orari con l’istituzione della linea 3/12 dal lunedì al venerdì che precedentemente non era programmata, il potenziamento del trasporto anche di sabato con l’aggiunta delle linee num 3 e num 12, l’attivazione della linea 11 anche di pomeriggio per servire l’utenza del quartiere di Ponticelli. Per migliorare il servizio e le criticità verificatesi anche a seguito della modifica degli orari di ingresso e uscita di alcuni Istituti Scolastici, si sono svolti e si stanno svolgendo dei monitoraggi che si tradurranno in alcune prime modifiche, già a partire dal 22 settembre, degli orari di partenza di alcune linee che interesseranno il quartiere Capodimonte, Rione Libertà e Rione Ferrovia.

Va riconosciuto però, che il servizio di trasporto pubblico offerto attualmente dall’AIRCampania è più affidabile, più aderente alle necessità dell’utenza, più sicuro con una flotta nuova e moderna di autobus, più green con autobus alimentati esclusivamente a metano, più puntuale con orario di passaggio programmato su ogni singola fermata, informazione molto utile soprattutto per il servizio delle contrade che sta offrendo risultati in sensibile crescita e più controlli capillare e frequente della bigliettazione.

Nonostante il servizio informativo telefonico dell’AIRCampania al numero 0825 204250, a dimostrazione della vicinanza ai cittadini e della volontà di offrire un servizio sempre migliore, l’utenza sta ricevendo un servizio informativo dal personale di guida ed anche presso il deposito urbano sito in via Santa Colomba, dal personale dell’ufficio Movimento e Abbonamenti, che in modo impeccabile e cortese, accolgono l’utenza per offrire informazioni e soluzioni possibili oltre a rilevare e filtrare i feedback dell’utenza e del prezioso contributo ricevuto dai conducenti, in modo da aggiornare, in tempo reale, gli uffici interni competenti per poter valutare e programmare le opportune modifiche necessarie. Le pensiline saranno allocate, previo avviso pubblico come le norme richiedono, dopo accurata ricognizione in tutti i luoghi dove il Codice della Strada lo consente. Rendo noto che da martedì saranno esaminate dall'azienda anche le richieste degli utenti ed esaminate laddove tecnicamente fattibili", lo scrive in una nota l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

