Sicurezza stradale: Rocco a Torino per il 60° anniversario di AISCAT Il giurista sannita all'incontro-collaborazione tra concessionarie autostradali e Polizia stradale

L’avvocato Armando Rocco, consigliere giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, parteciperà a Torino all’evento «AISCAT e Polizia Stradale: una visione condivisa della sicurezza stradale tra sfide e opportunità», in programma dal 4 al 6 ottobre 2026 nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. Invitato dal Presidente di AISCAT, Fabrizio Larini, Rocco sarà presente alla cena di gala di questa sera domenica 4 ottobre, presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, e all’apertura dei lavori di domani, lunedì 5 ottobre 2026 al Palazzo della Luce. L’incontro riunirà rappresentanti delle istituzioni, responsabili delle concessionarie autostradali, vertici della Polizia Stradale, studiosi ed esperti internazionali per un confronto sulle strategie di prevenzione degli incidenti e sulle prospettive di una mobilità più sicura. Le sessioni approfondiranno il contributo delle nuove tecnologie alla sicurezza del sistema autostradale e il ruolo della formazione e della comunicazione nella promozione di comportamenti più sicuri, attraverso il confronto tra istituzioni, ricerca e operatori del settore.

“Accolgo - ha dichiarato Armando Rocco - con grande gioia e onore questo invito e ringrazio il Presidente Fabrizio Larini per l’attenzione riservatami. Partecipare a questo appuntamento internazionale rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi ai quali dedico quotidianamente il mio impegno professionale e istituzionale. Desidero rivolgere un particolare e sincero ringraziamento al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Matteo Salvini, per la fiducia accordatami con la nomina a suo consigliere giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale presso il Ministero e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’opportunità che mi consente di mettere al servizio delle istituzioni e della collettività l’esperienza maturata in una materia alla quale, da ormai venticinque anni, dedico gran parte della mia quotidianità, tra studio, attività professionale e formazione. Una responsabilità che affronto con passione e dedizione, nella consapevolezza che ogni progresso nella sicurezza stradale rappresenta un passo concreto verso la tutela della vita”.