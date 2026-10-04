Under 17, sconfitta del Benevento in casa del Lecce La squadra guidata da Schiavi ha chiuso il match in nove uomini

Lecce-Benevento 4-2

Lecce: Lucarella; Sergi (27'st Piconese), Botta (27'st Costa), Di Benedetto, De Lauro, Liaci, Placi (38'st Turlizzi), Mastropasqua (17'st Charalambous), Torsello, Cipressa, Mederizi (17'st Milli). A disp.: Marziliano, Attanasio, Raffo. All.: Citto

Benevento: Porcelli; Lo Russo (29'st Bah), Ferretti (39'st Silvestri), Martello (1'st Beyai), Comotti, Greco, Calabria (1'st Filiberti), Porta (29'st Gargiulo), Schettino, Sorbo, Cimmino (17'st Cuomo). A disp.: Esposito, Ferraro, Aprovitola. All.: Schiavi

Arbitro: Carpentieri di Barletta. Assistenti: Capuano di Barletta e De Candia di Bari

Marcatori: 8'pt Placi (L), 20'pt Cipressa (L), 30'pt Comotti (B), 41'pt Torsello (L), 31'st Beyai (B), 47'st Milli (L)

Note: Espulsi 13'st Schettino (B), 44'st Gargiulo (B)

Sconfitta esterna per l'under 17 del Benevento che è caduta in casa del Lecce. I salentini hanno segnato due reti nei primi venti minuti di gioco, realizzate da Placi e Cipressa. Il Benevento ha accorciato le distanze al 30' con Comotti, prima del tris dei padroni di casa messo a segno da Torsello. Nella ripresa, il Benevento si è trovato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Schettino. Nonostante la defezione, la truppa di Schiavi è andata in rete al 31' con Beyai. Le speranze del pareggio sono tramontate al 44' con il rosso sventolato dall'arbitro a Gargiulo, con la Strega che si è trovata in nove uomini. Nel finale, Milli ha messo a segno la marcatura del definitivo 4-2. Nella prossima giornata, in programma l'11 ottobre, il Benevento affronterà la Fiorentina in trasferta.