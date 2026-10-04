Under 17, sconfitta del Benevento in casa del Lecce

La squadra guidata da Schiavi ha chiuso il match in nove uomini

under 17 sconfitta del benevento in casa del lecce
Benevento.  

Lecce-Benevento 4-2

Lecce: Lucarella; Sergi (27'st Piconese), Botta (27'st Costa), Di Benedetto, De Lauro, Liaci, Placi (38'st Turlizzi), Mastropasqua (17'st Charalambous), Torsello, Cipressa, Mederizi (17'st Milli). A disp.: Marziliano, Attanasio, Raffo. All.: Citto

Benevento: Porcelli; Lo Russo (29'st Bah), Ferretti (39'st Silvestri), Martello (1'st Beyai), Comotti, Greco, Calabria (1'st Filiberti), Porta (29'st Gargiulo), Schettino, Sorbo, Cimmino (17'st Cuomo). A disp.: Esposito, Ferraro, Aprovitola. All.: Schiavi

Arbitro: Carpentieri di Barletta. Assistenti: Capuano di Barletta e De Candia di Bari

Marcatori: 8'pt Placi (L), 20'pt Cipressa (L), 30'pt Comotti (B), 41'pt Torsello (L), 31'st Beyai (B), 47'st Milli (L)

Note: Espulsi 13'st Schettino (B), 44'st Gargiulo (B)

Sconfitta esterna per l'under 17 del Benevento che è caduta in casa del Lecce. I salentini hanno segnato due reti nei primi venti minuti di gioco, realizzate da Placi e Cipressa. Il Benevento ha accorciato le distanze al 30' con Comotti, prima del tris dei padroni di casa messo a segno da Torsello. Nella ripresa, il Benevento si è trovato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Schettino. Nonostante la defezione, la truppa di Schiavi è andata in rete al 31' con Beyai. Le speranze del pareggio sono tramontate al 44' con il rosso sventolato dall'arbitro a Gargiulo, con la Strega che si è trovata in nove uomini. Nel finale, Milli ha messo a segno la marcatura del definitivo 4-2. Nella prossima giornata, in programma l'11 ottobre, il Benevento affronterà la Fiorentina in trasferta. 

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