Under 15, Benevento-Empoli 3-1: guarda gli highlights del match Secondo successo in campionato per la squadra guidata da Grande

Benevento-Empoli 3-1

Benevento: Fabi; Fasiello, Cuciniello, Reale, Caruso, Fortunato, Ediahe (21'st Martone), Di Casola (1'st Fedele), Lodi (21'st Crocifoglio), Giannattasio (15'st Mastrovito), Pinto. A disp.: Boccia, Scarpati, Migliaccio, Fisciano, Cappello. All.: Grande

Empoli: Sagripanti, Kapo (31'st Dini), Mazzucchin (21'st La Regina), Martini, Foti (21'st Del Marco), Faraoni, Biagini, Bechi (1'st Liccardo), Viola, Palladino (31'st Seppia), Caiola (16'st Nerbini). A disp.: Imbarrato, Grella, Dragoi. All.: Paoletti

Arbitro: Mercogliano di Caserta. Assistenti: Sozio di Ariano Irpino e Galiero di Caserta

Marcatori: 12'pt Pinto (B), 19'pt Giannattasio (B), 26'st autogoal (E), 16'st Ediahe (B)

All’Avellola l’under 15 del Benevento ottiene una nuova vittoria, contro i pari età dell’Empoli. I giallorossi affrontano a viso aperto la squadra guidata da Paoletti, con il match che si rivela subito molto combattuto. L’Empoli si fa vedere con una conclusione al volo di Viola, ma la palla va di poco fuori. Stesso esito per Caiola subito dopo. Il Benevento risponde con Fasiello, ma Sagripanti risponde presente deviando il pallone in calcio d’angolo. La squadra guidata da Grande trova il vantaggio al minuto 12 con Pinto che non lascia scampo a Sagripanti per l’1-0. Per il Benevento c’è gloria anche per Giannattasio che disegna una traiettoria perfetta che porta il punteggio sul 2-0 al 19’ del primo tempo. L’Empoli è tramortito, ma uno sfortunato autogol gli permette di accorciare le distanze, dandogli coraggio. Il Benevento tiene botta e al 16’ del secondo tempo mette a segno il gol del definitivo 3-1 con una ripartenza micidiale di Ediahe. Nel finale, Fasiello va vicino al poker, ma Sagripanti gli vieta la gioia del gol. Termina 3-1. Il Benevento balza a quota sei punti in classifica e nella prossima giornata affronterà i pari età dell’Arezzo.