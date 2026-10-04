"Boom" di presenze a Pietrelcina nel giorno di San Francesco Bloccate le vie di accesso, “sold out” nel paese di San Pio

“Boom” di presenze a Pietrelcina in occasione della festività di San Francesco: il paese natale di San Pio è stato “invaso” di buon mattino da migliaia di pellegrini e turisti, tanto che a un certo punto la Polizia Municipale ha dovuto bloccare gli ingressi perché i parcheggi erano “sold out” mentre le auto in ingresso avevano formato code lunghe di alcuni chilometri.

“L'affluenza straordinaria di pellegrini e turisti a Pietrelcina – commenta il sindaco Salvatore Mazzone - è un orgoglio immenso: straordinario è il richiamo di San Pio nella sua Betlemme e, al contempo, notevole la promozione del territorio messa in campo. Profondiamo quotidianamente il massimo impegno — tra pulizia, decoro e straordinari di tutto il personale — ma un fenomeno turistico relativamente recente, che rappresenta un volano di sviluppo per un intero territorio, richiede una rete di protezione e risorse adeguate”. “Proprio grazie alla preziosa apertura dimostrata dalle istituzioni sovra comunali – continua il primo cittadino - abbiamo approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), con l'auspicio che venga finanziato in tempi brevi. Questo strumento rappresenta un pacchetto di interventi concreti che ci aiuterà a gestire in maniera sostenibile e ordinata i flussi che continuano a registrarsi massicci.

“Pietrelcina è un attrattore di interesse internazionale legato a San Pio e merita di ricevere l'attenzione e il sostegno necessari per garantire servizi all'altezza del suo nome”, conclude Mazzone.