III Edizione Premio Nazionale Legalità e Giustizia con il ministro Piantedosi Il programma. La persona al centro Festival delle buone pratiche e del merito al servizio del Paese

“La persona al centro Festival delle buone pratiche e del merito al servizio del Paese” al centro della Terza edizione del Premio nazionale Legalità e Giustizia che ha come obiettivo tramandare alle nuove generazioni i valori della legalità e l’amore per le proprie radici, nasce cosi il Premio Nazionale Legalità e Giustizia.

Il premio prende vita dalla consapevolezza di investire le energie migliori sui giovani, affinchè si sentano sempre piu’ protagonisti del futuro continuando a battersi per un Paese migliore.

Sabato 10 ottobre alle 18 nell'ambito del Protocollo d'Intesa Interistituzionale, sottoscritto tra la Prefettura di Benevento, l’Ente Culturale San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti ODV ed il Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, ci sarà nella Sala del Giardino Storico del suggestivo borgo storico di San Lorenzello (BN) la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Legalità e Giustizia 2026 Presenzierà all’ iniziativa il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi .

Il riconoscimento è stato conferito a persone, che grazie al loro impegno, in diversi settori di competenza contribuiscono quotidianamente a diffondere esempi, in cui prevale l’interesse collettivo. Moderatore dell’iniziativa Gianluigi Paragone - giornalista e conduttore tv.

Il Premio “La Persona al centro” sarà conferito a Padre Maurizio Patriciello – Parroco di Caivano; Stefano Cacciapuoti- Responsabile UOS Chirurgia Protesica –Ospedale Fatebenefratelli – Benevento.

Il Premio Speciale Luigi Botte sarà conferito a: Christian DI MARTINO – Vice Ispettore della Polizia di Stato; Gennaro MONTANINO – Agente della Polizia di Stato; Maurizio SABBATINO – Brigadiere Capo Q.S. dell’Arma dei Carabinieri; Aniello FIORITO – 1° Luogotenente NP del Corpo delle Capitanerie di Porto – (in quiescenza)

Il Premio Nazionale Giustizia e Legalità anno 2026 sarà conferito agli Istituti Scolastici: ICT CAMPUS – ITS ACADEMY Istituto Tecnologico Superiore per le tecnologie dell’Informazione, della Comunicazione e dei Dati - Benevento; Istituto Scolastico “ Luigi Sodo” di Cerreto Sannita; I.S. Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli; Fondazione ITS Accademy Antonio Bruno di Grottaminarda; DonatoriNati –associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Vigili del fuoco; Sos Antiracket Salerno Aps; Mangimi Liverini S.P.A.- Telese Terme; De Matteis Agroalimentare Spa – Flumeri Av

IL PROGRAMMA

PRIMA PARTE – PIAZZA CESTARI

ore 17.30 accoglienza autorità

ore 18.00 accoglienza Sig. Ministro

ore 18.20 deposizione corona alla lapide di Antonio Cestari

ore 18.24 indirizzo di saluto del Sindaco di San Lorenzello

ore 18.27 indirizzo di saluto del Sindaco di Amaseno (Fr) – città gemellata con San Lorenzello

ore 18.30 i Sindaci di San Lorenzello e di Amaseno, alla presenza del Sig. Ministro, leggono il rinnovo delle promesse del gemellaggio, sottoscrivono la pergamena e la scambiano tra loro

ore 18.33 scoprimento lapide e lettura dell’epigrafe in omaggio a magistrati, forze dell’Ordine, donne e uomini che hanno sacrificato la vita al servizio della Patria

ore 18.35 intervento del Ministro Piantedosi a conclusione della prima parte

SECONDA PARTE – PALAZZO MASSONE

SALA DEL FRANTOIO

ore 18.45 sottoscrizione rinnovo protocollo d’intesa tra la Prefettura di Benevento, l’Ente Culturale San Lorenzo Martire-Nicola Vigliotti odv e il Circolo Socio-Culturale Petra Strumilia

TERZA PARTE

GIARDINO STORICO PALAZZO MASSONE

Cerimonia di consegna Premio Nazionale La Persona al Centro Festival delle buone pratiche e del merito al servizio del Paese Terza Edizione 2026

Premio Speciale Luigi Botte, riservato ad appartenenti alle Forze dell’Ordine designati dal Ministero dell’Interno.

Conduce il giornalista Gianluigi Paragone

ore 19.00 indirizzo di saluto: Dott. Luciano Lombardi d’Aquino – Presidente Onorario Ente Culturale

ore 19.05 introduzione e presentazione edizione 2026 del premio: Alfonso Guarino - Presidente Ente

ore 19.10 consegna premi

ore 19.45 intervento conclusivo del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi