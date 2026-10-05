Servizio mensa, partenza prevista per martedì 13 ottobre a Benevento Il comune: Nessuna problematica di ordine igienico-sanitario

"La mensa partira martedì 13 ottobre, come comunicato dall'azienda appaltatrice al Settore Istruzione". Così il Comune di Benevento doopo che nella tarda mattinata di oggi , al termine di una riunione, aveva tempestivamente informato i dirigenti scolastici sul rinvio dell'avvio del servizio che era previsto per domani (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

"Nessuna problematica di ordine igienico-sanitario alla base del breve differimento - spiegano da Palazzo Mosti -, dovuto a necessità di ordine logistico dell'azienda e all'esigenza, di carattere organizzativo, di garantire il servizio di refezione all'ulteriore quota di allievi che non aveva eseguito l'iscrizione nel termine previsto. L'azienda che gestisce il servizio ha assicurato la risoluzione entro questa settimana e dunque resta stabilita la data del 13 ottobre per la partenza del servizio".

