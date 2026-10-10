"I Nuovi Scenari della Guerra Ibrida", il convegno Unuci Unione nazionale Ufficiali in congedo D'Italia di Benevento

"I Nuovi Scenari della Guerra Ibrida" il titolo del convegno organizzato ieri, 9 ottobre, dall'Unione nazionale Ufficiali in congedo D'Italia, coordinata dal presidente della sezione provinciale di Benevento, il colonnello Nicola Corbo, presso il Centro Diogene. Relatore dei lavori il generale di brigata (ris.) Romolo Grasso.

Presenti ufficiali dell'Esercito in servizio presso lo SME di Roma, personale del Comando Provinciale Carabinieri, dirigenti della Questura più rappresentanti delle Associazioni d' Arma di Benevento.

Un tema complesso, ampio, delicato ma attuale quello sulla "Guerra Ibrida”.

Il Generale Grasso, alto ufficiale proveniente dalla Direzione Armamenti Ministero Difesa, ha snocciolato argomenti significativi in merito agli scenari attuali, tracciando la linea che procede dalla geopolitica dall'Ucraina al Medio Oriente, esponendo tra le varie esplicitazioni la nuova guerra dei "droni" che ha modificato le tattiche di combattimento terrestre.

Al termine sono intervenuti il generale di divisione Attilio Borreca che nella sua lunga carriera è stato anche comandante della Scuola Truppe Corazzate che ha illustrato “la nuova dottrina dello Stato Maggiore Difesa in linea con la evoluzione dei conflitti internazionali” ed il tenente Savino di Scanno che ha parlato della "guerra cognitiva" come “tra gli elementi tra i più insidiosi della guerra ibrida citando fonti di intelligence occidentali circa i pericoli di inquinamento dei processi sociali ed elettorali in Europa”. La presenza istituzionale è stata testimoniata dal Senatore Domenico Matera.

Al termine dell'evento il Presidente Corbo ha donato al Generale Romolo Grasso il crest del sodalizio militare Unuci.