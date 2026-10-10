Il beneventano Lamparelli nominato Questore di Napoli Il plauso del sindaco Mastella: lo attendo a Palazzo Mosti per un riconoscimento

Il dottore Fausto Lamparelli, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, nato a Benevento è stato nominato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nuovo Questore per la città Metropolitana di Napoli.

"Plaudo alla scelta del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi: la città di Benevento è orgogliosa di aver dato i natali a questo uomo di Stato che avrà l'onore e l'onere di guidare un delle Questure più importanti del Paese. A Napoli Fausto Lamparelli è atteso da un compito tanto prestigioso quanto impegnativo. Le doti di saggezza e il senso pratico, qualità proprie dei sanniti che sanno dare lustro alla propria terra, gli saranno di aiuto. Lo attendo presto a Palazzo Mosti per un riconoscimento istituzionale di questo eccezionale traguardo professionale", scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

