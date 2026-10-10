Under 17, il Benevento affronta la Fiorentina al Viola Park

Vigilia di campionato per la formazione under 17 del Benevento Calcio. I giallorossi guidati da Schiavi sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata in casa del Lecce, ma dovranno affrontare una prova non semplice al Viola Park, contro i pari età della Fiorentina. Fischio d'inizio alle ore 14.
Under 17, il programma della quinta giornata
Ascoli-Empoli
Catanzaro-Roma
Fiorentina-Benevento
Frosinone-Lecce
Juve Stabia-Napoli
Lazio-Avellino
Palermo-Arezzo
Under 17, la classifica
Roma 12
Fiorentina 10
Lazio 9
Empoli 9
Catanzaro 7
Lecce 6
Avellino 5
Napoli 5
Frosinone 4
Benevento 3
Ascoli 3
Palermo 3
Arezzo 2
Juve Stabia 1
Under 17, i convocati di Schiavi
Portieri: Esposito, Porcelli.
Difensori: Mandato, Cimmino, Lo Russo, Aprovitola, Ferretti, Comotti, Ferraro, Greco, Cuomo.
Centrocampisti: Calabria, Filiberti, Palumbo, Martello, Porta.
Attaccanti: Sorbo, Silvestri, Bah, Beyai.