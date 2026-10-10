Under 17, il Benevento affronta la Fiorentina al Viola Park

Il match si giocherà domani con fischio d'inizio fissato alle ore 14

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Benevento.  

Vigilia di campionato per la formazione under 17 del Benevento Calcio. I giallorossi guidati da Schiavi sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata in casa del Lecce, ma dovranno affrontare una prova non semplice al Viola Park, contro i pari età della Fiorentina. Fischio d'inizio alle ore 14. 

Under 17, il programma della quinta giornata 

Ascoli-Empoli
Catanzaro-Roma
Fiorentina-Benevento
Frosinone-Lecce
Juve Stabia-Napoli
Lazio-Avellino
Palermo-Arezzo

Under 17, la classifica 

Roma 12
Fiorentina 10
Lazio 9
Empoli 9
Catanzaro 7
Lecce 6
Avellino 5
Napoli 5
Frosinone 4
Benevento 3
Ascoli 3
Palermo 3
Arezzo 2
Juve Stabia 1 

Under 17, i convocati di Schiavi 

Portieri: Esposito, Porcelli.
Difensori:  Mandato, Cimmino, Lo Russo, Aprovitola, Ferretti, Comotti, Ferraro, Greco, Cuomo.
Centrocampisti: Calabria, Filiberti, Palumbo, Martello, Porta.
Attaccanti:  Sorbo, Silvestri, Bah, Beyai.

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