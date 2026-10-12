Benevento, l’arte sannita diventa strumento di ascolto, inclusione e tutela Tele, sculture, musica e teatro nella mostra di Eccellenze Sannite

Una tappa della ′passeggiata artistica′ nella Benevento Città d’Arte ideata da Eccellenze Sannite®, è la visita alla mostra ′Sensibilità a confronto: arte che cura, concilia, ispira′ allestita in una location di grande valore storico: le Mura Longobarde di via del Pomerio, dove ha sede l’Associazione “Avvocatura & Famiglia”. Un luogo suggestivo, reso accogliente e meditativo dalle diverse espressioni d’arte sannita, per ascoltare e proteggere Donne e Minori che subiscono violenze o discriminazioni. Per presentare ad ospiti ed appassionati d’arte la selezione di tele, sculture, ceramiche e fotografie è stato promosso un ″Incontro d’Autore″, che ha visto protagoniste, insieme agli artisti in mostra, la violinista Erika Verga, con le note di Ennio Morricone ″Deborah’s Theme″ e Francesca Castaldo, con il monologo “L’ultima pioggia”. «La tutela della Persona, in tutte le sue fragilità. È questo il filo conduttore che anima l’impegno dell’Associazione: un’attenzione che prosegue anche attraverso la presentazione del Progetto ″Crescere insieme…″ – ideato dalla Scuola Internazionale del Sannio – il cui focus è la tutela del Minore e della Famiglia. L’idea di fondo è accompagnare, in modo progressivo, bambini e ragazzi dai primi anni della crescita alla capacità di comunicare e affrontare la complessità del mondo contemporaneo, integrando cura, apertura internazionale, interdisciplinarità, personalizzazione e innovazione. Perché crediamo – ha spiegato il presidente, avv. Marianna Corbo – che prendersi cura della Persona significhi anche educare all’ascolto, alla sensibilità e alla bellezza. Perché la Bellezza salverà il mondo». Arte, musica, teatro. La visita di una mostra, attiva i sensi della persona sensibile all’arte, a volte evoca emozioni, di sicuro favorisce una interazione sociale, preziosa nell’era digitale. Dopo gli incontri di studio dedicati a disabili e ipovedenti, per il loro accesso al patrimonio culturale grazie alle nuove tecnologie, nel solco dei principi dell’Agenda 2030, Eccellenze Sannite® è oggi impegnata nell’affermare il primato della ″accessibilità culturale″: accessibilità fisica, sociale ed economica, sensoriale e cognitiva, quale ′diritto essenziale′ di ogni individuo. Ecco i nomi del gruppo di artisti sanniti, coordinati dal maestro Alfredo Verdile: Vincenzo Marsico, Mariano Goglia, Maurizio Iazeolla, Salvatore Fiore, Mario Ferraro, Claudia Fruggiero, opere in vita di Leonardo Pappone, Rossella Mazzitelli e Marta Tsehaynesh De Cicco. La mostra è visitabile su prenotazione www.eccellenzesannite.it/dt_testimonials/mostra-sensibilita-a-confronto