Benevento, oggi riposo. Domani i test Bia Allenamenti sempre di mattina fino alla sfida di sabato alle 15 contro il Vicenza

Settimana canonica di allenamenti con il mirino rivolto alle 15 di sabato prossimo quando al Vigorito scenderà il Vicenza.

Come è ormai abitudine, domenica i giallorossi hanno fatto una seduta di scarico, pe poi osservare il riposo di lunedì. Si riprende domani mattina con na giornata molto intensa. Dalle 8 alle 10 sono programmati i test Bia (bioimpedenziometria o analisi bioelettrica), che servono a misurare la composizione corporea e lo stato di idratazione. Alle 10,30 tutti in sala video per analizzare tutto ciò che è avvenuto nel corso dell'ultima partita, alle 11 in campo per la rituale seduta di allenamento.

Come quella passata, anche questa settimana scorerà via lavorando di mattina. Mercoledì, giovedì e venerdì l'inizio degli allenamenti all'Imbriani è fissato sempre per le 11 (anche venerdì è previsto un passaggio in sala video).

Sabato alle 15 si torna in campo, ancora al Vigorito contro il Vicenza di Gallo.