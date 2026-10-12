Benevento, oggi riposo. Domani i test Bia

Settimana canonica di allenamenti con il mirino rivolto alle 15 di sabato prossimo quando al Vigorito scenderà il Vicenza.
Come è ormai abitudine, domenica i giallorossi hanno fatto una seduta di scarico, pe poi osservare il riposo di lunedì. Si riprende domani mattina con na giornata molto intensa. Dalle 8 alle 10 sono programmati i test Bia (bioimpedenziometria o analisi bioelettrica), che servono a misurare la composizione corporea e lo stato di idratazione. Alle 10,30 tutti in sala video per analizzare tutto ciò che è avvenuto nel corso dell'ultima partita, alle 11 in campo per la rituale seduta di allenamento.
Come quella passata, anche questa settimana scorerà via lavorando di mattina. Mercoledì, giovedì e venerdì l'inizio degli allenamenti all'Imbriani è fissato sempre per le 11 (anche venerdì è previsto un passaggio in sala video).
Sabato alle 15 si torna in campo, ancora al Vigorito contro il Vicenza di Gallo.