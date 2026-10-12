De Stasio: il bus lungo il Corso complica ancora la situazione La riflessione del consigliere comunale De Stasio

"Qualche mese addietro avevo proposto all’Amministrazione di favorire l’accesso al centro storico della città e in particolare a Corso Garibaldi, mediante pulmini elettrici che avrebbero dovuto attraversare la zona in modo continuo e gratuitamente per consentire ai cittadini un accesso più comodo e favorire anche gli esercizi commerciali ivi ubicati.

L’Amministrazione ha, invece, predisposto, unitamente ad Air Campania, il passaggio di un autobus 4 volte al giorno, ad orari prestabiliti, previo pagamento di un biglietto, in funzione da questa mattina.

E’ del tutto evidente che l’autobus, pure se elettrico, non risponde all’esigenza da me rappresentata e, in un certo senso, complica ancora di più la situazione".



Così il consigliere Comunale Rosetta De Stasio, interviene sul ritorno del trasporto pubblico nell'area pedonale cittadina. "Innanzitutto - prosegue- il peso di un autobus non è compatibile con la pavimentazione di Corso Garibaldi che, essendo stata predisposta per un’area pedonale, non reggerebbe il peso e si rovinerebbe irrimediabilmente. In secondo luogo il passaggio dell’autobus ad orari prestabiliti non consente un accesso comodo ai cittadini; in più, almeno da quanto ho visto questa mattina, l’autobus percorre il Corso ad una velocità non consona al centro storico di una città e soprattutto molto pericolosa per i pedoni.

Ovviamente in città si è sollevata una protesta per questa iniziativa che, è giusto precisarlo, l’Amministrazione ha assunto senza alcuna consultazione con Commissioni consiliari competenti (pur se non dovuta) e senza chiedere ed ascoltare il parere dei commercianti, dei comitati dei cittadini interessati, dei consiglieri comunali.

Nella seduta della Commissione Traffico e Patrimonio di stamattina, ho reiterato la mia proposta e cioè: organizzare il passaggio continuo e gratuito di una o più navette elettriche (circolare) per Corso Garibaldi ed eventuali strade più spaziose del centro storico. Ciò avrebbe il vantaggio di consentire ai cittadini l’accesso più comodo a questa zona della città, senza rovinare la pavimentazione (essendo le navette più piccole e leggere), senza arrecare problemi all’ambiente (essendo elettriche), senza rappresentare un pericolo per i pedoni (sia per la grandezza che per la moderata velocità).

E’ chiaro che la proposta va discussa anche con Air Campania, società che gestisce il trasporto pubblico in città, e va effettuato un investimento economico.

Ma sono questi gli investimenti che vanno fatti per far crescere la nostra città, e che, a mio parere, sono molto più validi di quelli, ben più cospicui e pure auspicabili, necessari per la ristrutturazione di immobili e scuole.

Altra cosa che farò nuovamente presente all’Assessore, convocato nei prossimi giorni in commissione, è chiedere alla società che gestisce i parcheggi cittadini, di rendere gratuiti i parcheggi almeno il sabato sera, la domenica e i giorni festivi.

Chi amministra una città che ambisce ad essere turistica e vivibile ha il dovere di renderla tale con una politica mirata e con un progetto ben preciso. Basta poco per migliorare la qualità della vita in una città non grande come Benevento, anche sotto il profilo della sicurezza.

Più volte ho precisato in Commissione che è necessario che i Vigili Urbani e gli Agenti delle Forze dell’Ordine si organizzino per percorrere a piedi le strade del centro storico, soprattutto nelle ore serali dei giorni festivi e prefestivi, come ho chiesto ripetutamente una ronda continua al parcheggio di via del Pomerio (Megaparcheggio) in modo da evitare bivacchi, vandalizzazioni e furti.

La capacità di Amministrare è anche capacità di accogliere i turisti e di tutelare i cittadini.

Certo, è necessario un progetto da attuare con un programma ben preciso, ed una visione di città moderna che travalichi gli angusti confini del diritto venduto come “favore personale”.

Sarà possibile? Io ci credo ancora e mi auguro che la cittadinanza possa avere finalmente uno scatto di orgoglio dimostrando di sapere scegliere sulla base della competenza e dell’onestà, oltre che sulla base di un progetto serio".