Benevento: il bus navetta torna su corso Garibaldi Alviggi (Confesercenti): "un servizio sociale per riportare l’utenza in centro"

Il bus navetta è tornato da oggi a percorrere corso Garibaldi, nel cuore pedonale del centro storico di Benevento. Una novità che punta a rendere più accessibile l’area commerciale e ad agevolare cittadini e visitatori che desiderano raggiungere negozi e attività senza dover necessariamente attraversare a piedi l’intero corso.

Un ritorno atteso anche dagli esercenti, che da tempo chiedevano interventi per favorire la frequentazione del centro e sostenere il commercio di prossimità. Sull’avvio del servizio è intervenuto Gianluca Alviggi, presidente di Confesercenti Benevento, che ha ribadito l’importanza dell’iniziativa, invitando a considerarla soprattutto come un servizio rivolto alla collettività.

«È comunque un servizio sociale, non è che questo pulmino i commercianti l’hanno richiesto a titolo personale. È per dare modo alla cittadinanza e all’utenza che si lamenta di non poter accedere al centro storico per gli acquisti», ha dichiarato Alviggi confermando che la navetta possa incentivare gli acquisti nei negozi del corso.

Per il presidente di Confesercenti, la questione riguarda il ruolo stesso di corso Garibaldi nella vita quotidiana della città. Non soltanto uno spazio da attraversare per una passeggiata, ma anche un’area commerciale che deve poter contare su una presenza costante di persone, compatibilmente con le esigenze di chi vi abita e di chi la frequenta.

«Non dimentichiamo che tanti di coloro che si stanno lamentando ultimamente probabilmente sono residenti. Questa non è un’area off-limits, non è un’area privata: è un’area sociale, una zona commerciale. I locali sono C1 e in queste zone ci deve essere movimento, ci deve essere gente in tutti gli orari quotidiani», ha sottolineato Alviggi.

Il riferimento è al confronto che accompagna il ritorno del trasporto pubblico nell’isola pedonale, tra l’esigenza di tutelare la vivibilità del centro storico e quella di garantire un accesso più agevole alle attività economiche. Per Confesercenti, la navetta rappresenta un piccolo intervento concreto per favorire una maggiore fruizione del corso e avvicinare nuovamente l’utenza ai negozi.

Il servizio nei giorni feriali per facilitare gli acquisti

Alviggi ha richiamato anche la scelta di sospendere il servizio il sabato e la domenica, evidenziando come il collegamento sia pensato per agevolare gli spostamenti durante gli orari di attività quotidiana.

«Non a caso, poi, il sabato e la domenica il servizio è stato sospeso, quindi serve soltanto negli orari di esercizio per facilitare la cittadinanza e far fruire meglio corso Garibaldi», ha spiegato il presidente di Confesercenti.

La navetta della linea 16 di Air Trasporti prevede tre fermate lungo il corso: all’inizio di corso Garibaldi, nei pressi di piazza Roma e nei pressi di piazza Santa Sofia. Gli orari comunicati per le corse sono le 9.49, le 11.49, le 16.49 e le 18.49.

L’obiettivo è consentire a un numero maggiore di persone, comprese quelle che incontrano difficoltà a percorrere lunghi tratti a piedi, di raggiungere più facilmente il centro storico. Una misura che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe tradursi anche in maggiori occasioni di accesso alle attività commerciali.

Confesercenti: «Altre iniziative sono già in programma»

«È una piccola cosa per far ritornare l’utenza a corso Garibaldi. Ci saranno sicuramente altre proposte di Confesercenti, altre iniziative già in caldo. Questa è una delle richieste che da anni portavamo avanti e, dal nostro modesto punto di vista commerciale, è sicuramente importante», ha concluso Alviggi.

Resta ora da capire quale sarà la risposta dei cittadini e quanto il nuovo collegamento riuscirà a incidere sulla frequentazione del centro durante la settimana.