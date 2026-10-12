Benevento, Vicenza nel mirino: Prisco può farcela, Sernicola più difficile La situazione degli infortunati è comunque sotto controllo. Infermeria quasi vuota

Attenzione rivolta questa settimana sui due assenti di sabato contro il Cesena. Floro Flores dovrebbe recuperare Tony Prisco, che ha cominciato ad allenarsi già nella passata settimana. Il metronomo giallorosso ha praticamente smaltito quella distrazione di primo grado all'adduttore lungo e dovrebbe mettersi, come ha anticipato anche il tecnico, a disposizione della squadra.

Più difficile invece il recupero di Leonardo Sernicola. L'esterno di Civita Castellana s'è beccato la parotite, comunemente chiamata “orecchioni”, che evidentemente non è solo una malattia dei bambini, ma può esserlo anche per gli adulti. Inutile dire che la parotite è una malattia virale (causata da un virus appartenente al gruppo deiParamyxovirus) che colpisce le parotidi, grandi ghiandole salivari poste dietro ai rami della mandibola e sotto le orecchie. È comunemente conosciuta con il termine «orecchioni», per la particolare conformazione che l‘ingrossamento delle ghiandole conferisce al volto.