Cassaforte aperta con fiamma ossidrica, maxi colpo nell'abitazione di avvocato Benevento. E' accaduto nella zona di via Meomartini

Hanno fatto 'bingo'. Difficile pensare, viste le modalità, ad un raid casuale. E' stato invece un colpo messo a segno sulla scorta, evidentemente, di conoscenze precise. Hanno atteso che le vittime uscissero di casa e e sono entrati in azione. I malviventi lo hanno fatto nella zona di via Meomartini, dove hanno preso di mira l'abitazione di un avvocato, che sembra fosse andato a messa con i suoi familiari.

I ladri hanno agito intorno alle 19, quando - secondo una prima ricostruzioone-, a quanto pare senza forzare alcun ingresso, sono penetrati nella casa. Attenzione puntata su una cassaforte: l'hanno scovata e, usando la fiamma ossidrica, l'hanno aperta, allungando le mani su gioielli e preziosi che custodiva, per un valore stimato sui 100mila euro. Poi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Alcuni condomini hanno sentito dei rumori, ma non hanno pensato che potessero essere stati provocati da una intrusione. Sono infatti state le vittime a dare l'allarme, quando, rientrando, hanno dovuto fare i conti con i segni lasciati dal passaggio dei 'balordi'. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, che hanno avviato le indagini. Resta da capire se qualche telecamera possa aver registrato elementi utili all'attività investigativa su un colpo che ha fruttato agli autori un maxi bottino.